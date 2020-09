ORIENTIERUNGSLAUF Wie üblich beendeten die Schulen Aeschi-Krattigen das Herbstquartal mit dem Schul-OL. Am 18. September gingen knapp 150 SchülerInnen der 5. bis 9. Klasse einzeln oder zu zweit im von Dornen, Dickicht und Steinen geprägten Seeholzwald auf Postenjagd. Sie hatten eine Stunde Zeit, um möglichst viele der 30 orange-weissen Posten anzulaufen und mit der SI-Card zu quittieren. Die Sonne liess die TeilnehmerInnen auch dieses Jahr nicht im Stich, es herrschte herrliches Spätsommerwetter mit Sonnenschein und angenehmen Temperaturen. Wer zu diesem Zeitpunkt sonst im Seeholzwald unterwegs war, merkte rasch, dass der OL-Quartalsabschluss den SchülerInnen sichtlich Spass machte. So traf man viele konzentrierte oder lachende Gesichter auf und neben den Wegen an. Alle LäuferInnen…