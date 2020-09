FUSSBALL Die Frutiger Da-Junioren gaben sich auch im zweiten Meisterschaftsspiel gegen den FC Rot-Schwarz keine Blösse. Auffällig war das Kombinationsspiel der Gastgeber, das für viele Treffer sorgte.

TONI STOLLER

Der FC Frutigen hat für die Herbstrunde gleich drei Juniorenteams in der Kategorie D für den Meisterschaftsbetrieb gemeldet. Bei diesen bilden die Trainer Kinder der Jahrgänge 2008 und 2009 aus. In der zweiten Stärkeklasse gemeldet, sind die Da-Junioren mit ihren starken Auftritten zurzeit kaum zu schlagen. Zusammen mit dem Team des FC Dürrenast gehören sie zum grossen Favoritenkreis. Die Spiele werden in drei Dritteln ausgetragen.

Der Anschlusstreffer blieb ohne Folgen

In der Partie vom letzten Samstag gegen den FC Rot-Schwarz hatten die Einheimischen nur zu Beginn etwas Mühe,…