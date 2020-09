FUSSBALL Der FC Frutigen hatte bisher noch keine Coronafälle zu verzeichnen. Diese Woche wurde allerdings bekannt, dass beim FC Dürrenast und FC Oberdiessbach Spieler der ersten Mannschaften (3. Liga) in die Quarantäne geschickt wurden. Der FC Frutigen reagiert aufgrund zunehmender Covid-Vorkommnisse mit ergänzenden Massnahmen auf dem Fussballareal Wengmatti und im Vereinslokal. Um allfällige Infektionsketten nachverfolgen zu können, sind ab heute Freitag überall Plakate mit QR-Codes aufgehängt.

Der Klub setzt damit in erster Linie auf Eigenverantwortung. Wer den Code mit dem Handy scannt, kann seine Kontaktdaten hinterlassen (beim nächsten Besuch genügt dann das Scannen). Die erfassten Informationen werden in der Schweiz aufbereitet. Innerhalb eines Tages werden diese dem Verein in Form…