Seit 150 Jahren werden in der Schweiz Postkarten verschickt. Einst waren sie ein kostengünstiges Medium zum Überbringen von Mitteilungen – inzwischen haben handgeschriebene Karten Seltenheitswert. Dafür boomt der Versand via Smartphone.

KATHARINA WITTWER

Am 26. Januar 1869 wurde in Österreich die erste «Korrespondenzkarte» verschickt. Das Bedürfnis, zu einem günstigen Tarif kurze Mitteilungen zu verschicken, war auch in der Schweiz vorhanden. 1870 erteilte das Parlament der Post die Erlaubnis, ab dem 1. Oktober gleichen Jahres «Cartes Correspondances» herauszugeben und zu spedieren. Das Porto kostete 5 Rappen – einen Zehntel des Preises, der für ein Telegramm anfiel. Andererseits war das Postgeheimnis nicht mehr gewährleistet.

Die frühen Postkarten sahen in ganz Europa ähnlich aus. Das…