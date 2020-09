Samuel Büschlen wurde am 5. Dezember 1946 als drittes von fünf Kindern von Samuel und Luise Büschlen geboren. Die Schule besuchte er in Ladholz und Achseten. Als Kind erkrankte er an Kinderlähmung und an Gelbsucht. Er erholte sich aber gut, sodass er die Schule normal durchlaufen konnte. Am Karfreitag 1962 wurde er in der Kirche Frutigen konfirmiert. 1966, kurz vor dem Einrücken in die Rekrutenschule, verstarb sein Vater mit 62 Jahren. Er hatte an einer Staublungenkranheit gelitten.

Seinen Lebensunterhalt verdiente Samuel als Bergbauer und Hilfsarbeiter auf dem Bau. Als Alleinstehender lebte er zurückgezogen, aber zufrieden. Ab und zu machte er eine Töfflitour, und er erfreute sich an der Natur. Viele Jahre lebte er mit der Mutter im gleichen Haus, bis diese 2007 ins Altersheim eintreten…