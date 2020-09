AUF GROSSEM FUSS

Wie wenig man ohne eine Sache leben kann, merkt man erst, wenn sie fehlt. Diese Binsenweisheit bekomme ich gerade verletzungsbedingt am eigenen Leib zu spüren. Was mir fehlt: das Gehen. Und eigentlich auch das Stehen. Nun ist es ausgerechnet meine sonstige Verbündete, die Sprache, die mir meine klägliche Situation am laufenden Band unter die Nase reibt. Ich fühle mich von ihr hintergangen und gegängelt.

Kaum eine Redewendung scheint ohne das Gehen oder den Gehapparat auszukommen. Ständig und unfreiwillig wird man mit Informationen aus aller Welt auf dem Laufenden gehalten. Unternehmen, die finanziell schlecht aufgestellt sind, gehen über die Bücher – wenn sie denn überhaupt zu ihren Problemen stehen (merke: Lügen haben kurze Beine ). Vermutlich haben die meisten von ihnen…