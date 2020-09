ENTWICKLUNG VON DER SPRACHE

Alle Sprachen unterliegen einem ständigen Wandel, jede Generation redet und schreibt anders als die vorangegangene. Wer Kinder hat, weiss das. Alle anderen können mal eine Stunde lang Bus fahren und zuhören, wie die jungen Leute so reden.

Dass unsere Sprache sich verändert, ist also völlig normal. Sich darüber aufzuregen, hat darum stets etwas Ältliches, Rückwärts gewandtes. Trotzdem tue ich es regelmässig.

Über die Marotte, dass wir mittlerweile alle Machende sind, habe ich mich an dieser Stelle schon einmal ausgelassen. Lernende, Siegende, Bewohnende – ich weiss, man formuliert das jetzt so. Aber ich finde es unschön und in vielen Fällen auch ein bisschen lächerlich. Auf dem KMU-Portal des Bundesrats ist von «jungen Unternehmenden» die Rede. Also bitte!

