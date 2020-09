LIEBER «FRUTIGLÄNDER»

Einen so endgültigen Schlusspunkt wie in deiner heutigen Ausgabe, Nr. 78, musste ich noch nie schreiben: Ab sofort arbeite ich nicht mehr als «Frutigländer»-Redaktor. Deine hinterste Seite ist also meine letzte – und sie landet auf einem Stapel gemeinsamer Erinnerungen.

Im Sommer vor acht Jahren begegneten wir uns zum ersten Mal. Wir kannten einander noch nicht, und so stürzten wir uns in ein Abenteuer mit vielen Unbekannten. Meine Hauptstadt-Mentalität und deine alpine Kultur harmonierten dabei deutlich besser, als es der oft bemühte Stadt-Land-Graben hätte vermuten lassen. Von solchen Vorurteilen liessen wir uns das Rendezvous an der Frutiger Lindenmattstrasse nicht vermiesen. Und wir behielten recht: Bald zeigte sich, dass unsere Beziehung mehr als eine flüchtige…