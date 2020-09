Am vergangenen Dienstag wurde bei fast heissen Temperaturen der Sporttag der Oberstufe durchgeführt. Am Vormittag standen mit Leichtathletik die individuellen Leistungen im Vordergrund, während am Nachmittag die Teamplayer auf ihre Kosten kamen.

Beim Turntag gings beim Sprint und im Km-Lauf nicht ganz so schnell, im Kugelstossen, Weitwurf und Weitsprung nicht ganz so weit und im Hochsprung nicht ganz so hoch hinaus wie bei den Weltklasse-AthletInnen. Klasse waren jedoch einzelne Leistungen und vor allem das Engagement und der Einsatz der SchülerInnen. Da es sich um einen Sechskampf handelte, war enorm wichtig, dass man nach einer missglückten Disziplin nicht den Kopf hängen liess, sondern seinen Fokus auf die nächste Disziplin richtete – denn jederzeit waren persönliche Bestleistungen…