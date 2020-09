GESCHICHTE Man kann sich kaum vorstellen, dass die inzwischen blanke Flanke der 3629 m hohen Altels bis vor wenigen Jahrzehnten von einem Hängegletscher bedeckt war. «Schuld» an der Veränderung sind zwei Abbrüche und der Klimawandel. Während vom ersten Unglück kaum Aufzeichnungen vorhanden sind, wird vom zweiten im Kandersteger Heimatmuseum ein Ordner voller Berichte aufbewahrt.

KATHARINA WITTWER

Am 11. September 1895 um etwa 5 Uhr in der Früh löste sich an der Altels (Alt-Els / alter Esel) eine Gletschermasse und riss auf der Spittelmatte 6 Menschen und 169 Tiere in den Tod. Bereits 113 Jahre vorher war ein ähnliches Unglück geschehen, das nebst vielen Tier- auch vier Menschenleben gefordert hatte. Untersuchungen* ergaben, dass die Ursachen der Ereignisse ähnlich waren. Beiden Abbrüchen…