FUSSBALL Nach einem unglücklichen Meisterschaftsstart trafen die 5.-Ligisten des FC Reichenbach am vergangenen Samstag auf den kampfstarken SV Meiringen. Nach einem wenig verheissungsvollen Heimspielbeginn drehten die grün-schwarz-weissen Kicker auf.

MICHAEL MAURER

«Letztes Jahr verloren wir 7:2», erinnerte sich der Reichenbacher Stürmer Cédric Allenbach an die letzte Begegnung mit den Gästen aus dem östlichen Berner Oberland. Zudem war für die 2. Mannschaft des FC Reichenbach der Auftakt in die Meisterschaft mit der 5:1-Niederlage gegen den FC Spiez ernüchternd ausgefallen. Die Ausgangslage für die Partie gegen den SV Meiringen am regnerischen Samstagnachmittag war somit für die Jungs von Coach Patrick Müller doch eher herausfordernd.

Mit Führung in die Pause

Der erste Treffer fiel bald…