SKI NORDISCH Die dritte Sommer-Helvetia-Nordic-Trophy mit Skisprung und Kombination fand im Toggenburger Wildhaus statt. Die Athleten des SC Kandersteg waren erneut sehr erfolgreich.

SUSANNA STUDER

Die meisten Athletinnen und Athleten des SC Kandersteg reisten bereits am Freitagmittag nach St. Gallen. So konnten sie gegen Abend schon die ersten Trainingssprünge absolvieren. Am Samstag und Sonntag fanden dann die drei Wettkämpfe – zweimal Skispringen und einmal Nordische Kombination – statt.

Gross war die Freude der Kinder, als am Samstag nach den Wettkämpfen Olympiasieger Simon Ammann zur Schanze kam. Sie durften sich mit ihrem Idol fotografieren lassen und erhielten Autogramme auf T-Shirts oder Hosen.

Schon am kommenden Wochenende geht es für die SkispringerInnen und Kombinierer mit…