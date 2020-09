FUSSBALL Das Frutiger 3.-Liga-Team kommt immer besser in Fahrt und ist nicht zu bremsen. In überzeugender Art und Weise bezwang es am Wochenende den SV Meiringen mit 4:0 und stiess auf den zweiten Tabellenrang vor.

TONI STOLLER

Die Partie konnte erst mit einer halbstündigen Verspätung angepfiffen werden. Beim Aufwärmen verletzte sich der Schiedsrichter; der Kandertaler Daniel von Känel (SR 2. Liga / 1. Liga SR-Assistent) sprang kurzfristig als Ersatz ein.

Die Frutiger liessen sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen. «Keck nach vorne spielen und Dauerdruck entwickeln», so die Marschrichtung. Dies gelang von der ersten Minute an. Die Gäste waren sichtlich irritiert und gerieten bereits nach fünf Minuten in Rücklage. Der schnelle Jason Maurer entwischte der Abwehr, umspielte den Torhüter und…