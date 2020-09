Der Kantonspolizei Bern wurde am Montag kurz nach 11.20 Uhr gemeldet, dass in Zweisimmen ein Zug entgleist sei. Gemäss ersten Erkenntnissen war eine Zugkomposition der BLS am Freitagabend auf einem Abstellgleis über einer Weiche am Bahnhof Zweisimmen deponiert worden. Als der Zug am Montagmorgen gegen 7 Uhr weggefahren werden sollte, sprangen zwei Wagen der Komposition kurz nach der Weiche aus den Gleisen.

Zum Zeitpunkt des Ereignisses befanden sich ausser dem Lokführer keine weiteren Personen im Zug und es wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere 100'000 Franken.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland Ermittlungen aufgenommen. So muss nach ersten Erkenntnissen davon ausgegangen werden, dass die Weiche, auf welcher die Zugkomposition stand, vorgängig manipuliert worden war. Zur Klärung der genauen Umstände werden Zeugen gesucht. Personen, die zwischen Freitagabend, 11. September und Montagmorgen, 14. September, verdächtige Beobachtungen im Bereich der Abstellgleise des Bahnhofs Zweisimmen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 33 227 61 11 zu melden.