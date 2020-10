Helene Ogi, ihres Zeichens Spitzensportlerin und Fitnesstrainerin, gewährte am Freitag einen Einblick in die Welt des Trailrunnings. In ihrem Vortrag über Leifertrail@home und Co. nahm die Frutigerin die Zuhörer mit in eine phantastische Bergwelt – und in ihre kleinen Abenteuer.

MICHAEL SCHINNERLING

«Was ist eigentlich Trailrunning?», fragte Helene Ogi in die Runde – und gab die Antwort gleich selbst: «Das Riechen von Vergissmeinnicht, Hahnenfuss oder Edelweiss. Das Hören von Wasserfällen und von Wildbächen. Das Sehen von Sonnenauf- und -untergängen oder von einer Herde Steinböcken.» Dies alles unterstrich sie mit eindrücklichen Bildern und Filmen. «Ich mache das gern, weil ich es gemütlich angehen kann: ein Schwatz mit einem Landwirt, zwischendurch auf einer Weide sitzen oder einfach nur…