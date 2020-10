Am vergangenen Mittwoch wurde Elsi Josi im Restaurant Schmitte-Stübli vom fast vollständigen Team des Claro-Ladens verabschiedet.

Elsi Josi war 1981 eine der Gründerinnen der Gruppe «1. bis 3. Welt Adelboden». Sie arbeitete als Pflegefachfrau von 1973 bis1975 in einer Leprastation auf Madagaskar und erlebte dort neben viel Schönem auch sehr Schwieriges. Zurück in der Schweiz war ihr klar: Sie musste sich für eine gerechtere Welt einsetzen. In Yverdon begegnete sie erstmals einem Verkaufsstand mit Produkten aus dem Weltsüden und entsprechenden Informationen. Die Idee einen eigenen Stand einzurichten war geboren.

Mit Gleichgesinnten wurde von nun an jeden ersten Freitagnachmittag im Monat ein Stand aufgestellt. Trotz manchmal widrigen Umständen (Wetter, Standortwechsel), wurde der…