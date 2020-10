FUSSBALL Die Frutiger C-Junioren reiten in der zweithöchsten Juniorenklasse der Schweiz weiter auf der Erfolgswelle. Auch der FC Muri-Gümligen konnte die Youngsters nicht bremsen. Ohne Punktverlust gehören die Frutiger nun zu den Aufstiegsfavoriten.

TONI STOLLER

Mit dem FC Muri-Gümligen traf das Frutiger C-Junioren-Team auf einen unberechenbaren Gegner. Dieser liess in letzter Zeit mit Siegen gegen starke Teams aufhorchen und konnte sich kontinuierlich nach vorne arbeiten. Das Spiel fand auf dem Kunstrasen in Reichenbach statt. Umso gespannter waren die Trainer, wie sich diese eher ungewohnte Unterlage auf ihr Team auswirken würde. Das Heimteam zeigte sich von Beginn weg einsatzfreudig. Jonas Elsener verfehlte in der zweiten Minute das Tor nur um Millimeter. Wie erwartet, führte der…