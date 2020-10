NEUE BROSCHÜRE Der Biologe Beat Samuel Fey lebt zeitweise in Kandersteg und hat sich Gedanken gemacht zur aktuellen Corona-Pandemie. In einem ökologischen Manifest zeichnet er die technische und kulturelle Entwicklung des Menschen nach. Das Fazit seines «philosophischen Gedankengangs»: Das Coronavirus sei ein Appell der Natur, endlich das Steuer herumzureissen und den eingeschlagenen Pfad von Raubbau und Überbevölkerung zu verlassen. In seinem «Modell einer ökologisch und ökonomisch verträglichen Gesellschaft» schlägt der Autor beispielsweise eine Reduktion der Erdbevölkerung von heute 7,8 auf 3,7 Milliarden Menschen vor, was etwa dem Stand von 1970 entspricht.

Die 40-seitige illustrierte Publikation kann über die Bücher-Ecke Kandersteg bezogen werden (8 Franken).