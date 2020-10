Der Schweizer Bauernverband (SBV) lanciert für 2021 eine Aktion zur Förderung von Blühstreifen. Dafür werden mindestens 300 landwirtschaftliche Betriebe in der ganzen Schweiz gesucht. Wer bei «Die Schweiz blüht!» mitmacht, schreibt der Verband in einer Mitteilung, erhalte das Saatgut kostenlos und könne den eigenen Betrieb sowie die Landwirtschaft als Ganzes positiv in Szene setzen. Mit der Kampagne möchte sich der SBV für mehr Biodiversität und gegen die schwindende Insektendichte einsetzen. Blühstreifen seien perfekte Botschafter, um der Bevölkerung die Leistungen der Landwirtschaft im Bereich Biodiversität zu zeigen.

PRESSEDIENST LID

