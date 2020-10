Und jetzt kracht es halt doch

Dass der Kaukasus ein Pulverfass ist, dürfte eigentlich keine Überraschung mehr sein. Die Länder dort sind aus vielfältigen Gründen seit Jahrzehnten, ja sogar seit Jahrhunderten verfeindet. In diesem Gebirgszug treffen nicht nur sechs verschiedene Länder aufeinander, sondern auch zwei Religionen (mit ihren diversen Untergruppen, was manchmal fast noch schlimmer ist), diverse Ethnien und eine fast babylonische Vielfalt an Sprachen, die untereinander nicht kompatibel sind.

Und seit ein paar Wochen kracht es wieder so richtig: Aserbaidschan und Armenien stehen in einem heftigen Krieg, nachdem sie über 20 Jahre lang einen mehr oder minder eingehaltenen Waffenstillstand bewirtschafteten.

Es geht in diesem Krieg um die Region Bergkarabach. Das ist eine wirklich…