Der Konzern Bucher Industries betreibt weltweit über 50 Produktions- und Entwicklungsstandorte. Ein Teil davon ist unter dem Namen Bucher Hydraulics zusammengefasst, dazu gehört auch der Standort in der Gemeinde Frutigen.

Bucher Hydraulics spürte im dritten Quartal eine Erholung in gewissen Märkten. Die wichtigen Segmente Landtechnik und Fördertechnik zeigten eine erfreuliche Belebung. Hingegen war die Nachfrage im Bereich Baumaschinen weiterhin tief. Während sich die Erholung in China fortsetzte und in den USA ein leichter Anstieg zu verzeichnen war, verharrte Europa auf tiefem Niveau. Insgesamt waren Auftragseingang und Umsatz der Division nach wie vor rückläufig gegenüber der Vorjahresperiode. Die Division setzte die initiierten Massnahmen zur Anpassung an die tiefere…