EISHOCKEY Nach vier Siegen in Serie wollten die Adelbodner beim Outdoor-Spiel im Saastal dort weiterfahren, wo sie aufgehört hatten. Doch die Walliser nutzen ihre Chancen besser aus.

Die Adelbodner starteten engagiert, konnten die etlichen Chancen im Startdrittel allerdings nicht in Tore ummünzen. So hiess es 0:0 nach 20 Minuten. Im zweiten Drittel passten sich die Engstligtaler dem langsameren Tempo der Walliser an und liessen sie dadurch ins Spiel kommen. Nach zwei Strafen und einem Doppelschlag jeweils im Powerplay gingen die Saastaler mit 2:0 in Führung. Leider rüttelte nicht einmal dieses Ereignis die Adelbodner auf. Irgendwie war an diesem Abend der Wurm drin und es wollte den Gästen einfach nichts gelingen.

Chancen besser genutzt

Im dritten Drittel gaben die Adler nicht auf, griffen…