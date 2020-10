EISHOCKEY Nach dem guten Saisonstart wollten die Adelbodner gegen den bisher ungeschlagenen Gegner aus Neuchâtel weitere drei Punkte einfahren und zeigen, dass sie zu den Topteams dieser Liga gehören.

Die Engstligtaler starteten gut ins Spiel und setzten ihre Stärke ein: das Tempo. Allerdings hielten die Neuenburger sehr gut dagegen, weshalb sich im ersten Drittel ein attraktives, schnelles Spiel entwickelte. In der 13. Minute schloss Brechbühl mit seinem ersten Treffer für den EHCA zur 0:1-Führung ab. Zu Beginn des zweiten Drittels hatten die Hausherren mehr vom Spiel, konnten dies aber nicht in Tore ummünzen. Zur Spielmitte erreichte Schmid mit einem Flippass Roth, der allein aufs Tor losziehen konnte. Leider hielt der Zwei-Tore-Vorsprung nur gerade zwei Minuten, und so hiess es nach…