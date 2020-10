Diese Woche wird im Fröschenmoos mit dem Bau zweier Mehrfamilienhäuser begonnen. Insgesamt entstehen 18 mehrheitlich altersgerechte Wohnungen. In einem Jahr sind die ersten Einheiten bezugsbereit.

KATHARINA WITTWER

Die Nachfrage nach hindernisfreien und altersgerechten Wohnungen wächst gleichsam mit der Lebenserwartung. Menschen wollen so lange wie möglich selbstständig und in der gewohnten Umgebung bleiben. Oft wird der Umzug in ein Altersheim oder in eine Pflegeeinrichtung erst zum Thema, wenn das Treppensteigen zur Qual wird und die Türschwellen ein Hindernis für den Rollator darstellen.

Demnächst fahren auf dem Gelände der einstigen Gärtnerei Rüsch in Reichenbach die Baumaschinen auf. In den geplanten dreistöckigen Häusern entstehen insgesamt 18 grosszügige 2,5- und…