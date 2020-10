VOLTIGIEREN Am Wochenende wurden in Müntschemier die Schweizermeisterschaften im Voltigieren ausgetragen. Für eine junge Einheimische ging bei dem Wettbewerb ein Traum in Erfüllung.

Wegen des Coronavirus wagte lange kaum jemand daran zu glauben, dass diese Saison überhaupt noch Wettkämpfe im Voltigesport stattfinden können. So mussten alle Auslandstarts und grossen Championate leider abgesagt werden. Im Juli startete man jedoch endlich in die Wettkampfsaison. Der Bieler Voltige-Verein Athleta organisierte die diesjährige SM – wegen der Pandemie eine nicht ganz einfache Aufgabe. In der schönen Reitsportanlage Etter bei Müntschemier durften die besten Voltigierer der Schweiz in verschiedenen Kategorien um den Schweizermeistertitel kämpfen.

Nachdem alle Pferde am Samstagmorgen die…