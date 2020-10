BERUFSBILDUNG Im Rahmen der SwissSkills entwarf Polygraf Marco Willener (Egger AG Frutigen) im Homeoffice ein Werbeplakat für den Einsatz in Trams. Diese Woche bekam er das Resultat: eine Silbermedaille.

MICHAEL SCHINNERLING

«Am Morgen habe ich das Mail erhalten. Mit diesem Ergebnis hätte ich nie gerechnet», strahlt Marco Willener aus Zweisimmen an seinem Arbeitsplatz in der Druckerei Egger AG. «Toll, dass mein Tramhänger bei der Jury so gut angekommen ist!» Seine Ausbildnerin Sandra Burger hatte den jungen Berufsmann überredet, teilzunehmen. «Ich war überzeugt, dass er ein gutes Resultat erzielen kann. Ich freue mich sehr für Marco», so Burger. Das Willener ein «Crack» ist, würde er selbst nie behaupten. Dabei hat er bereits während der Schulzeit erfolgreich an Wettbettwerben…