EISHOCKEY Ein Derby verspricht Spannung und Action. Adelboden startete fulminant und liess sich nicht auf das körperbetonte Spiel von Unterseen ein. Dank der frühen Führung und der Dominanz des Heimteams wurde der Sieg nie infrage gestellt. Der Erfolg war das grosse Verdienst von Torhüter Friedli.

BARABARA WILLEN

Bereits vor dem Spiel am vergangenen Mittwoch war klar: Der Sieger wird in der Tabelle die Nase vorn haben. Sowohl Adelboden als auch der SC Unterseen-Interlaken (SCUI) hatten je ein «Nichtspiel» in der ersten Runde sowie «nur» einen Punkt geholt im letzten Match. Beide wollten also den Derbysieg unbedingt.

Adelboden legte einen Blitzstart aufs Eis. Bereits nach 15 Sekunden musste Torhüter Schmied vom SCUI hinter sich greifen. Kropf buchte im ersten Angriff das 1:0 für das…