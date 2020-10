FUSSBALL Partien gegen den Tabellenletzten sind herausfordernd. Dies zeigte sich auch am Samstag in Reichenbach. Trotz früher Erfolge kamen die Gastgeber erst in der zweiten Halbzeit gegen Obersimmental so richtig in Fahrt. Mit einem regelrechten Torreigen wurden sie ihrer Favoritenrolle dann aber mehr als gerecht.

MICHAEL MAURER

«Es ist immer schwierig, gegen den Letztplatzierten zu spielen», gab der Reichenbacher Drittliga-Coach Peter Kunz im Gespräch mit dem «Frutigländer» zu bedenken. Schwierig unter anderem deshalb, weil die Erwartungshaltung der Fans und des Vereins vor der Partie FC Reichenbach gegen FC Obersimmental deutlicher nicht hätte sein können: «Der Tabellenletzte muss geschlagen werden», betonte der Technische Leiter Christian Kallen unmissverständlich in Erwartung eines…