KEGELN Der Freie Keglerverband Berner Oberland hat in diesem Verbandsjahr neun Jahresmeisterschaften durchgeführt. Nach Abschluss der letzten Meisterschaft in Steffisburg standen die erfolgreichsten Kegelklubs und Einzelkämpfenden des Jahres fest. Enzian aus Frutigen ging als Klubsieger 2020 in der Kategorie C hervor.

UELI STUCKI, FKVBO

Ranglistenauszüge

Jahresmeisterschaften Klubs: Kat. C: 1. KK Enzian Frutigen (6209.6 / 1250); 2. KK Leu Reichenbach (5933.20 / 1029). Jahresmeisterschaften Einzel: Kat. B: 7. Sieber Kathrin, Brüttelen, KK Leu Reichenbach (6317 / 296). Kategorie C: 2. Schenker Walter, Frutigen, KK Enzian Frutigen (6103 / 205); 4. Stettler Therese, Gurzelen, KK Enzian Frutigen (6047 / 150).

9. Meisterschaft Klubs: Kat. C: 1. KK Enzian, Frutigen (748.60 / 154). 9. Meisterschaft…