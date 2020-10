JUSTIZ Ein Adelbodner Landwirt hatte im Februar 2020 Gülle ausgebracht und war dafür vom Ortspolizisten angezeigt worden. Den Strafbefehl über 700 Franken (Busse plus Verfahrenskosten) akzeptierte er nicht, weshalb es gestern Donnerstag vor dem Regionalgericht Oberland in Thun zu einem kurzen Strafverfahren kam.

PETER SCHIBLI

Er wolle gehört werden und dem Gerichtspräsidenten seine Version des Sachverhalts schildern, begründete der Bauer seinen Einspruch. Nach seiner Aussage war es am besagten 17. Februar 2020 genau wie an den vorangegangenen Tagen ungewöhnlich warm, rund 10 Grad, gewesen. Schnee oder Eis hätten auf seinem Land nicht gelegen. Weil seine beiden Jauchegruben voll waren, habe er sich entschlossen, 4500 Liter Gülle auszubringen. Dies auch, weil Regenwasser in seine neue…