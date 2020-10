Eigentlich wäre am Sonntag, 8. November, auf dem Flugplatz Frutigen von 10 bis 18 Uhr ein Warenmärit vorgesehen gewesen. Dieser sollte als kleiner Ersatz für den abgesagten Frutigmärit dienen. Die aktuelle Covid- 19-Situation hat den Gemeinderat jedoch dazu bewogen, dem Schweizer Marktverband als Organisator die erteilte Bewilligung wieder zu entziehen. Es wird also kein Flugplatz-Märit stattfinden. Gemeinderatspräsident Hans Schmid begründet: «Die Ausgangslage betreffend Fallzahlen und Massnahmen ist grundlegend anders als zum Zeitpunkt der Bewilligung.» Man habe sich bemüht, auf die Anfrage der Marktfahrer eine Lösung zu finden. Als Gemeinde dürfe man derzeit aber nicht aktiv eine Plattform bieten, auf der sich viele Personen treffen und – wie an einem Märit üblich – zusammenstehen…