Frieda Berger erblickte am 5. Juni 1929 in Ladholz das Licht der Welt. Sie war das neunte von zwölf Kindern des Ehepaars Christian und Rosa Wäfler-Friedli. Der Schiefer-Arbeiter Christian Wäfler war der grossen Familie ein guter, aber strenger Vater. Sie lernte von ihren Eltern zu allem Sorge zu tragen und die Dinge zu verwerten, statt wegzuwerfen. Im kleinen Haus sprach niemand von Kinderzimmern. Die Betten wurden geteilt, bis jedes unterkam. Ihr Vater verstarb, als Frieda erst elfjährig war. Die Schule besuchte sie in Ladholz und die Unterweisung in Frutigen. Sie diente in verschiedenen Stellen im Haushalt. Sie arbeitete auch einige Zeit in der Zündholzfabrik in Kanderbrück.

Bei Verwandtschaftsbesuchen auf der Pletschen lernte sie 1948 Walter Berger kennen. In ihm fand sie einen lieben…