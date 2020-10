Auf dem Weg in die Ferien nach Adelboden mussten Gudrun und Sven Wiebicke aus Netzschkau/Zwickau kurz vor dem Ziel ihr Elektroauto aufladen. Das System führte die Pensionäre aus Sachsen zur Schnellladestation des Autohauses von Känel in Frutigen. «Bei rauem Wetter hätten wir die 55 Minuten Ladezeit eigentlich im Freien verbringen müssen, aber wir wurden nicht nur zum Aufwärmen ins Autohaus gebeten», schreiben sie dem «Frutigländer» erfreut. «Man stellte uns zwei junge Leute an die Seite, die uns betreuten. Kaffee und Snacks beim Smalltalk verkürzten das Warten.» Als sie erfuhren, dass die Gäste aus der Nähe von Zwickau kommen, öffneten sich noch mehr Türen. Der nächste Betriebsausflug der Firma soll zum Kennenlernen der Elektroauto-Produktion unter anderem nach Zwickau gehen. «Vielleicht…