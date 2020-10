EISHOCKEY Im Cup-Spiel gegen Basel kam Miro Zryd zu seinem ersten Ernstkampf im Dress seines neuen Vereins, des Schlittschuhclubs Bern. Zufrieden über den gelungenen Start will er bereits heute (Freitag) Abend gegen Lausanne nachlegen.

BARBARA WILLEN

Vor einer Woche startete der SCB in die neue Saison. Der Adelbodner Miro Zryd war überzähliger Verteidiger und kam im Spiel gegen den HC Ambri-Piotta nicht zu seinem ersten Einsatz im SCB-Dress. Das 2:0 war ein wichtiger Sieg zum Saisonauftakt. Kurz darauf trat der SCB in Basel zum Cup-Sechzehntelfinal an. Zryd, diesmal im Aufgebot, war zufrieden mit seinem ersten Spiel beim neuen Verein: «Ich hatte ein gutes Gefühl.» Seit letztem Februar war dies der erste Ernstkampf, welcher er bestritt.

