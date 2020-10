WINTERSPORT Zum dritten Mal in Folge eröffnete Adelboden mit der Snowfarmingpiste die neue Saison. Neu sind auch die Betriebszeiten der Tschentenalpbahnen AG. Diese erweitert das Angebot auf Mittwoch bis Sonntag und öffnet auch die Gastronomie.

Die Snowfarmingpiste soll in erster Linie Nachwuchsathleten ideale Trainingsbedingungen bieten. An den Wochenenden sind aber auch alle anderen «Early Rider» willkommen. Damit ist Skifahren in der Destination Adelboden-Lenk-Kandersteg von Mitte Oktober bis Anfang Mai möglich.

Die Tschentenalpbahnen AG gehen nun noch einen Schritt weiter. Sie werden bis zum 6. Dezember allen Gästen von Mittwoch bis Sonntag Berg- und Talfahrten anbieten. Davor gab es jeweils nur Wochenendbetrieb. Zudem wird während dieser Zeit auch das Restaurant geöffnet sein. Einem…