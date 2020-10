EISHOCKEY Der Spitzenkampf am Samstag zwischen Adelboden und Franches-Montagnes hielt, was er versprochen hatte. Die Affiche zwischen dem Leader und dem Drittplatzierten war eine hochstehende und gleichzeitig enge Angelegenheit.

Die Adelbodner hatten den leicht besseren Start und gingen in der 13. Spielminute im Powerplay mit 0:1 in Führung. Captain Marcon traf ins hohe Eck nach der Vorarbeit von Tschanz und Dähler. Die Jurassier konnten jedoch noch vor der ersten Drittelspause ausgleichen – ebenfalls in Überzahl. Im zweiten Drittel hatten die Hausherren etwas mehr Spielanteile und gingen wiederum im Powerplay mit 2:1 in Führung.

Auch im letzten Drittel war das Tempo immer noch sehr hoch, und beide Teams spielten äusserst konzentriert. In der 45. Spielminute eroberte Wandfluh die…