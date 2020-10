KLEINKALIBER Die Kleinkaliberschützen Frutigen beendeten die Wettkampfsaison am 16. Oktober mit dem Ausschiesset, verbunden mit dem traditionellen Absenden und dem anschliessenden Nachtessen im Restaurant zum Leist in Frutigen. Gemäss den Ausführungen des Präsidenten Kurt Zimmermann konnten alle elf Wettkämpfe durchgeführt werden – dies unter strengen Corona-Vorschriften. Dabei erwähnte er auch die sportliche und kameradschaftliche Seite des Schiesswesens, bei der alle Aktivmitglieder unter den gleichen Bedingungen ihre Wettkämpfe austragen könnten. So gebe es bei den Frutiger KK-Schützen ein Altersgefälle von 20 bis 82 Jahren.

Im nächsten Frühjahr wird wieder ein Jungschützenkurs angeboten, teilnahmeberechtigt sind Mädchen und Knaben ab zehn Jahre.

PRESSEDIENST KLEINKALIBERSCHÜTZEN…