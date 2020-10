EISHOCKEY Die Siegesserie geht weiter: Der EHC Adelboden gewinnt gegen den HC Vallée de Joux in einem einseitigen Spiel mit 6:1.

Die Einheimischen begannen mit viel Druck auf das gegnerische Tor und schnupperten bereits in der Startminute an einem Treffer. In der dritten Minute konnte Marcon die Verteidigung überlisten und brachte Adelboden in Führung. Nach einem Bully-Goal von Kunz erwachten beim Stand von 2:0 nun auch die Gäste, die Engstligtaler blieben aber mit schnellen Kontern gefährlich. Nach einer Grosstat von Rino konnte Bryan Berthoud am anderen Ende den Anschlusstreffer erzielen.

Das zweite Drittel begann mit einer Strafe gegen Vallée de Joux und Tschanz erhöhte die Führung durch einen genialen Ablenker. Die Gäste versuchten sich in Schadensbegrenzung, die Einheimischen blieben…