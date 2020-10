EISHOCKEY Schon fast traditionsgemäss fand in der ersten Herbstferienwoche das Trainingslager in der Eishalle Kandersteg statt. Erfreulicherweise nahmen über 30 Kinder des Hockeyclubs teil. Betreut durch ihre Trainer (Väter) «chnebleten» sie drei Tage lang, was das Zeug hielt. Unter dem Motto «Zäme simer starch» wurde auch neben dem Eis am Teambuilding gefeilt. Die Bewirtung durch das Team des Eisbahnrestaurants Sport Pub rund um Patric Mäder und die Aufbereitung des «Gletscher» durch Sandor Hossmann und sein Eismeisterteam haben zu einem gelungen Lager geführt. Das Fazit der Kinder: «Äs het gfägt!»

Nun sind Herbstferien angesagt. Am Montag, 12. Oktober, beginnt um 17 Uhr der Trainingsbetrieb in der Eishalle Kandersteg. Schnuppern für angehende Eishockeycracks ist jederzeit möglich. Die…