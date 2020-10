DIE NUMMER DES MONDES?

Auch in der hochtechnisierten Schweiz gibt es Orte und Gegenden, in denen der Mobilfunkempfang (noch) nicht überzeugend ist. Das kann positive Aspekte haben, es herrscht dort sicher mehr Ruhe. Wer aber in einem Funkloch wohnt, muss jetzt stark sein: Wenn alles klappt, wird es ab Ende 2022 selbst auf dem Mond besseren Zugang zu mobilem Internet geben. Die amerikanische Weltraumbehörde NASA hat jedenfalls an eine finnische Firma einen 14-Millionen-Dollar-Auftrag vergeben, um ein 4G-Netz auf dem Erdtrabanten zu realisieren. Und selbstverständlich gehört in das Konzept zur mobilen Kommunikation auf dem Mond auch ein späteres Aufrüsten auf den 5G-Standard.

