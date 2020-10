SCHWARZ SCHREIBEN, ROT SEHEN

Heute möchte ich Sie gerne ärgern.

Sollte mein Plan nun bereits aufgegangen sein, liegt das wohl weniger am Inhalt dieses einen Satzes, als vielmehr an der Verpackung: Die Farbe Rot erzeugt nämlich bei vielen Menschen Gefühle des Zorns. Wie Forscher herausgefunden haben, sind manche dieser Farbcodes sogar universell gültig. Weltweit assoziieren Menschen mit gewissen Farben dieselben Gefühle.

Eindeutig sind die Effekte jedoch überhaupt nicht. So könnte es durchaus sein, dass Sie sich in den ersten Satz verliebt haben, steht Rot doch nicht bloss für Wut, sondern auch für Leidenschaft. Um das zu belegen, bedarf es wiederum keiner wissenschaftlichen Studie. Ein Blick in den Alltag kann da bereits genügen. Wer einer / m Angebeteten eine rote Rose reicht, erntet…