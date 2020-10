AUSDAUERSPORT Weil das Bikerennen des Skiklubs Frutigen abgesagt wurde, stellten Hansjürg Brügger und Dominik Schärz kurzerhand das «King of Elsigen» auf die Beine. Dieses Rennen konnte mit E-Bike, Rennvelo, Tandem, Mountainbike oder zu Fuss absolviert werden.

MICHAEL SCHINNERLING

Gemeinsam starteten die rund 50 Teilnehmer an der Wegscheide in Achseten. Die Biker nahmen die asphaltierte Strasse via Elsigbach zur Elsigenalp mit einer Distanz von 7,2 Kilometern und 580 Höhenmetern in Angriff. Die Route der Läufer über den Unteren Achsetberg bis zur Elsigenalp war 4,9 Kilometer lang. «Wer ist schneller: die Biker oder die Läufer?», lautete die Frage der Veranstalter. «Für mich ist es nicht wichtig, einen Preis zu gewinnen. Mitmachen ist viel wichtiger. Wenn Leute etwas Innovatives auf die…