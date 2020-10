Laut der Nachrichtenagentur SDA standen im Zentrum des Meinungsaustauschs die geplante Räumung des Munitionsdepots, die Zusammenarbeit mit dem VBS sowie die Erwartungen der Gemeinde an den Bund.

Die ständerätliche Sicherheitskommission will das Thema Mitholz an einer der nächsten Sitzungen erneut behandeln, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten. Vizepräsident der Kommission ist der Berner Ständerat Werner Salzmann (SVP). Das nächste Mal kommt die Sicherheitskommission des Ständerats am 3. November in Bern zusammen.