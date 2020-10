Der Kantonspolizei Bern wurde am Sonntag, 18. Oktober 2020, gegen 05.50 Uhr eine Auseinandersetzung mit mehreren Personen in Thun gemeldet. Umgehend begaben sich Patrouillen vor Ort. Im Bereich der Allmendbrücke konnten in der Folge mehrere Personen angetroffen werden. Darunter befanden sich auch zwei Männer, die Verletzungen aufwiesen. Sie wurden mit einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Während erste Abklärungen vor Ort getroffen wurden, näherte sich den Einsatzkräften von der Scheibenstrasse her ein Mann. Dabei wurde festgestellt, dass er ein Bajonett auf sich trug. Er wurde in der Folge unter Waffenandrohung angehalten. Gemäss aktuellem Kenntnisstand dürfte der Mann zuvor in die tätliche Auseinandersetzung involviert gewesen sein. Er wurde vorübergehend festgenommen, auf eine Polizeiwache gebracht und nach erfolgten Abklärungen im Verlauf des Tages wieder entlassen.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum genauen Hergang der Ereignisse aufgenommen. Insbesondere gilt es die Rollen der verschiedenen involvierten Personen zu klären.