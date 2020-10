FUSSBALL Die Frutiger A-Junioren mussten gegen den Tabellenletzten unbedingt punkten, um nicht in die Abstiegszone zu geraten. Sicher in der Defensive, gefährlich in der Offensive, gelang ihnen dies nach Anlaufschwierigkeiten eindrücklich.

TONI STOLLER

Mit sechs Punkten aus den ersten fünf Spielen konnten die A-Junioren bisher zu wenig Abstand zu den Abstiegsplätzen schaffen. Der Ligaerhalt in der höchsten Junioren-Spielklasse der Schweiz ist das klar definierte Ziel des Teams. Der Tabellenletzte FC Courrendlin kam ihm deshalb gerade recht. Als «Punktelieferant» sollte er für Entspannung sorgen.

Lupenreiner Hattrick von Lucas Pieren

Das Heimteam kam anfangs nicht auf Touren. Auch die Gäste aus dem Jura benötigten Punkte, dies wurde schon nach wenigen Minuten klar. Mit Glück und guter…