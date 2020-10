MINIGOLF Der Minigolf-Club Frutigen führte am vergangenen Sonntag die 32. Ausgabe des Adler-Turniers durch. Rund 50 Spielerinnen und Spieler aus der ganzen Schweiz und auch ein Spieler aus Deutschland spielten das Turnier über drei Runden auf der Minigolfanlage im Frutigresort. Es handelte sich dabei um das letzte Turnier für Lizenzierte in der Aussensaison 2020. Da voraussichtlich alle für November und Dezember geplanten Hallenturniere abgesagt werden, fand in Frutigen vermutlich schweizweit das letzte Turnier in diesem Jahr statt.

Den Tagessieg teilten sich mit 93 Schlägen gleich drei Spieler: Janik Zysset (MC Interlaken), Markus Stucki (MC Berner Falken) und Reinhard Zengaffinen (MC Rhone). Die Zusatzwertung «Champion-Runde», in der die Kategoriensieger nach der normalen Wertung zu…