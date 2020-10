Am Wochenende liessen sich in ganz Europa mehr als 20 000 Personen vom Phänomen Vogelzug begeistern. In der Schweiz lockte das Naturschauspiel 2700 Besucher an die Beobachtungsorte der Sektionen von BirdLife Schweiz – unter anderem auch nach Adelboden.

Erfahrene OrnithologInnen führten in die geheimnisvolle Welt des Vogelzugs ein. Mit Fernrohren und -gläsern konnten die BesucherInnen grosse Starenschwärme, einzeln ziehende und rastende Vögel beobachten. Dabei wurden auch gefiederte Raritäten wie der Merlin entdeckt – der kleinste Greifvogel Europas.

Während der schweizweiten Beobachtungen wurden 76 090 ziehende Vögel gezählt – trotz widriger Umstände wie Starkregen in den Alpen und kräftiger Böen aus südwestlicher Richtung. Auf die vordersten drei Ränge der häufigsten Durchzügler flogen…