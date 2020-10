Nils Burris drittes Studioalbum ist erschienen. Im Interview erzählt der Frutiger Singer-Songwriter von der Corona-Faust, vom «Tüfeli» auf der Schulter und von baldigen Wohnzimmerkonzerten.

«Frutigländer»: Nils Burri, was zeichnet Ihr neues Album aus?

Der Musikstil von Balladen bis Elektropop ist breit gefächert. Statt eines roten Fadens greifen die Songs je eigene Themen auf. «Little girl» etwa handelt davon, dass die Flüchtlingskrise wegen des Coronavirus in den Schlagzeilen keinen Platz mehr findet. In «Memories» hingegen erinnere ich mich an die Zeit vor der Pandemie.

Beim Lied «Hello» ballen Sie die Faust …

Zurzeit grüssen wir uns ja mit der Faust oder mit dem Ellenbogen. Doch der Tag kommt, an dem wir uns wieder die Hand reichen und uns umarmen, wie wir das gekannt haben.

Der…