FUSSBALL Mit dem klaren Ziel, drei Punkte zu holen, empfingen die Reichenbacher Fünftligisten den FC Steffisburg. Die Gastgeber setzten ihren Plan vorerst engagiert und effektiv um. Davon liess sich dann allerdings nicht der Gegner, sondern der FC Reichenbach selbst aus der Ruhe bringen.

MICHAEL MAURER

«Ihr seid voll konzentriert, das passt mir.» Mit Lob und Zuversicht stimmte der Reichenbacher Fünftliga-Coach Patrick Müller seine Elf am Samstag auf die Partie gegen Steffisburg ein. Dem Optimismus zum Trotz wusste der erfahrene Trainer auch um die Tücken des bevorstehenden Spiels. So ermahnte er seine Kicker zum Zusammenspiel und zum lösungsorientierten Auftreten auf dem heimischen Rasen. «Ihr seid sicher in Zweikämpfen involviert», prognostizierte der Coach seinen Mittelfeldspielern. Mit…