Frutigerin in TV-Sendung «Mini Schwiiz, dini Schwiiz»

Nächste Woche stellen fünf Personen aus dem Berner Oberland in der Fernsehsendung «Mini Schwiiz, dini Schwiiz» ihr Dorf oder ihre Gemeinde vor. Frutigen ist am Montag der erste Gastgeberort. Claudia Schranz tritt gegen die umliegenden Orte Steffisburg, Leissigen, Thun und Diemtigen an. In der Vorschau zur Sendung heisst es: «Claudia Schranz schätzt die Natur und die traditionellen Werte. Die leidenschaftliche Skifahrerin führt ihre Gäste in einen Kletterpark und zeigt anschliessend, wie die traditionellen Schiefertafeln hergestellt werden. Zum Abschluss gibt es noch ein Konzert im Frutiger Dialekt.»

PRESSEDIENST TV SRF

Montag, 26. Oktober, um 18.15 Uhr auf TV SRF 1.